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Дело финпирамиды «Финико» передали в казанский суд

Вахитовский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Источник: Коммерсантъ

Фигурантами уголовного дела стали сооснователь «Финико» Кирилл Доронин и еще девять человек — Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Баир Самбуев, Антон Семыкин, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова Им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, а также мошенничество в особо крупном размере.

Следствие полагает, что господин Доронин вместе с другими лицами создал с 2018 по 2021 годы преступное сообщество, состоявшее из семи подразделений, главным из которых было в Казани. Инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Однако, по версии следствия, реальная инвестиционная деятельность «руководителями и активными участниками платформы фактически не велась». Всего обвиняемые похитили более 209 млн руб.

Предварительное следствие в отношении иных организаторов интернет-проекта, в том числе объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается.