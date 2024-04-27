Дело финпирамиды «Финико» передали в казанский суд

Следствие полагает, что господин Доронин вместе с другими лицами создал с 2018 по 2021 годы преступное сообщество, состоявшее из семи подразделений, главным из которых было в Казани. Инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Однако, по версии следствия, реальная инвестиционная деятельность «руководителями и активными участниками платформы фактически не велась». Всего обвиняемые похитили более 209 млн руб.