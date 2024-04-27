Группировка «Запад» уничтожила до 255 украинских военных

«В течение недели подразделениями “Западной” группировки войск нанесено поражение формированиям 13 бригад противника в районах населенных пунктов Глушковка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Новоегоровка, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, а также 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы и Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Тернов в ДНР.
«Потери противника составили: до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США, а также две станции контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50)», — добавили в МО РФ.