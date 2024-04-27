Группировка «Запад» уничтожила до 255 украинских военных

Отмечается, что также были отражены девять контратак штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), 3-й штурмовой, 63-й механизированной бригад ВСУ, а также 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы и Нововодяного в ЛНР, Григоровки и Тернов в ДНР.