Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

«Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы (“Нота”, “Анклав”, “Буковель-AD”) и 22 полевых склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны.