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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Новомихайловка и Богдановка ДНР, отразили 19 атак ВСУ, уничтожили более 3890 украинских военнослужащих, четыре танка, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск освободили населенные пункты Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики, и продвинулись в глубину обороны противника. Активными действиями нанесли поражение живой силе и технике двух аэромобильных, четырех штурмовых и десяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Миньковка, Парасковиевка, Спорное и Острое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства за неделю.

«Противник за неделю потерял на данном направлении свыше 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артиллерийскую установку Paladin и пять гаубиц М777 производства США. Также уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы (“Нота”, “Анклав”, “Буковель-AD”) и 22 полевых склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны.