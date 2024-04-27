Милиция раскрыла двойное убийство матери и сына в Зельве

Оперативные сотрудники выяснили причастность к хищению названного имущества 28-летнего жителя Зельвы. Он сообщил, что пришел к своему знакомому занять денег, но увидел, что и он, и его мать мертвы. Именно тогда он забрал сейф и мобильник из дома.