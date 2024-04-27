Милиция раскрыла двойное убийство матери и сына в Зельве

МВД Беларуси сообщило о раскрытии двойного убийства в Зельве. Его жертвами стали 46-летний мужчина и его 83-летняя мать.
Их тела обнаружили утром 20 апреля в их собственном доме в районном центре. Явных признаков насильственной смерти не было. При осмотре дома было установлено, что пропали сейф и мобильный телефон.
Оперативные сотрудники выяснили причастность к хищению названного имущества 28-летнего жителя Зельвы. Он сообщил, что пришел к своему знакомому занять денег, но увидел, что и он, и его мать мертвы. Именно тогда он забрал сейф и мобильник из дома.
«Дома он взломал металлический ящик, в котором находилось 20 тысяч рублей и две тысячи долларов. Около половины этой суммы потратил на азартные игры, поездки на такси, алкоголь и раздачу долгов, остальное изъято», — сказали в МВД.
И хотя 28-летний фигурант отрицал свою вину в убийстве, оперативники вместе со следователями и экспертами установили его причастность к преступлению.