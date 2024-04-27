Самокат не вывезет двоих. Школьники в Гатчинском районе попали в ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Гатчинском районе. Там столкнулись легковой автомобиль и перегруженный самокат, сообщает 27 апреля ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняют в главке, все случилось накануне на улице Володарского.
«29-летний водитель, управляя автомобилем “Хендай Солярис”, совершил наезд на двух 10-летних школьников, которые двигались по проезжей части дороги вдвоем на электросамокате», — сказано в сообщении.
В результате ДТП юные самокатчики попали в больницу с травмами легкой степени. Как видно на полицейских фото, пострадал и автомобиль.
Напомним, по действующим правилам дети в возрасте от 7 до 14 лет вообще не должны выезжать на электросамокатах на проезжую часть. Они могут передвигаться на СИМ только в пешеходной зоне, на тротуаре и на велодорожках.
А 16 апреля в Госдуму внесли проект закона о штрафах за нарушения ПДД водителями средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистами. Авторы закона предлагают за нарушение правил перевозки людей, в частности езду вдвоем на одном самокате, наказывать штрафом от 2 до 3 тысяч рублей, а если так везут ребенка — до 5 тысяч рублей.