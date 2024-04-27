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В Минобороны России раскрыли потери Украины в зоне СВО за неделю

За минувшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях специальной военной операции (СВО) до 8280 человек. Данные об этом раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Источник: AP 2023

По его словам, наибольшие потери — до 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии — Киев понес в столкновениях с «Южной» группировкой российских войск, взявшей под контроль Новомихайловку и Богдановку Донецкой народной республики (ДНР). В зоне контроля группировки войск «Центр» ВСУ лишились более 2950 военнослужащих пяти станций радиоэлектронной борьбы, 33 боевых бронемашин, 33 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, среди которых есть техника иностранного производства.

Кроме того, по данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» уничтожили или ранили 825 украинских солдат, а также поразили, пять станций радиоэлектронной борьбы, 28 автомобилей, семь боевых бронемашин, два танка, 11 орудий полевой артиллерии, включая девять иностранных гаубиц, а также четыре полевых склада боеприпасов. В зоне контроля группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 360-ти бойцов, 30 автомобилей, боевую бронемашину и 20 орудий полевой артиллерии. Помимо этого, «Западная» группировка российских войск лишила Украину 255 военнослужащих, 27 орудий полевой артиллерии, двух станций контрбатарейной борьбы, 21 автомобиля и трех боевых бронемашин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации по конец апреля 2024 года ВСУ потеряли в зоне боевых действий почти полмиллиона военнослужащих. Он подчеркнул, что боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения, не давая им удержать линию обороны.