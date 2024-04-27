В Минобороны России раскрыли потери Украины в зоне СВО за неделю

По его словам, наибольшие потери — до 3890 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии — Киев понес в столкновениях с «Южной» группировкой российских войск, взявшей под контроль Новомихайловку и Богдановку Донецкой народной республики (ДНР). В зоне контроля группировки войск «Центр» ВСУ лишились более 2950 военнослужащих пяти станций радиоэлектронной борьбы, 33 боевых бронемашин, 33 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, среди которых есть техника иностранного производства.
Кроме того, по данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» уничтожили или ранили 825 украинских солдат, а также поразили, пять станций радиоэлектронной борьбы, 28 автомобилей, семь боевых бронемашин, два танка, 11 орудий полевой артиллерии, включая девять иностранных гаубиц, а также четыре полевых склада боеприпасов. В зоне контроля группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 360-ти бойцов, 30 автомобилей, боевую бронемашину и 20 орудий полевой артиллерии. Помимо этого, «Западная» группировка российских войск лишила Украину 255 военнослужащих, 27 орудий полевой артиллерии, двух станций контрбатарейной борьбы, 21 автомобиля и трех боевых бронемашин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала спецоперации по конец апреля 2024 года ВСУ потеряли в зоне боевых действий почти полмиллиона военнослужащих. Он подчеркнул, что боевой потенциал российских войск позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на украинские подразделения, не давая им удержать линию обороны.