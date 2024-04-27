Тело пропавшего без вести молодого мужчины нашли в Жетысу

23 апреля в отдел полиции Коксуского района с заявлением о пропаже сына обратился житель села Енбекшиказах. С его слов, сын вышел на выпас скота и не вернулся. На поиски без вести пропавшего ориентировали весь личный состав районной полиции, местных жителей и волонтеров.
"В тот же день лошадь пропавшего парня обнаружили в селе Жаналык Ескельдинского района. Учитывая, что соседние села разделяет река Коксу, к поискам также подключились спасатели области.
27 апреля в ходе поисковых мероприятий труп пропавшего без вести обнаружили на дне реки Коксу без признаков насильственной смерти. В настоящее время назначены необходимые экспертизы", — сообщил заместитель начальника ДП Елдар Абдикенов.
Полиция региона поблагодарила местных жителей и волонтеров за оказание содействия органам правопорядка, а также обратилась к сельским жителям с просьбой быть максимально осторожными и бдительными.
«Не забывайте о том, что в паводковый период наблюдается увеличение объема воды в водоемах, а скорость течения в них может быть непредсказуемой», — напомнили в ведомстве.