Тело пропавшего без вести молодого мужчины нашли в Жетысу

23 апреля в отдел полиции Коксуского района с заявлением о пропаже сына обратился житель села Енбекшиказах. С его слов, сын вышел на выпас скота и не вернулся. На поиски без вести пропавшего ориентировали весь личный состав районной полиции, местных жителей и волонтеров.