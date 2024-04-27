Ворвался в маске и угрожал гранатой: Что известно о подозреваемом в убийстве двух влюбленных под Ростовом

Молодой человек надел медицинскую маску и пришел в аптеку. Сначала он вел себя как обычный покупатель: заказал лекарства, попросил посчитать стоимость. Когда женщина назвала сумму, посетитель просунул в окошко руку с предметом, похожим на гранату. Закричал сотруднице, что выдернет чеку, если та не отдаст ему выручку. Фармацевт объяснила: чтобы открыть ящик с деньгами, ей нужно пробить товар на определенную сумму.