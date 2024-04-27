Ворвался в маске и угрожал гранатой: Что известно о подозреваемом в убийстве двух влюбленных под Ростовом

В Ростовской области разыскивают подозреваемого в убийстве 25-летней девушки и ее 36-летнего возлюбленного. Предполагаемый преступник — 32-летний бывший сожитель покойной. По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», мужчина не раз отбывал наказание в колонии.
РАЗБИЛ ОКНО И ОБОКРАЛ МАГАЗИН.
Впервые подозреваемого осудили на родине, в другом регионе. Сначала он получил условный срок за кражу, потом реальный — за причинение тяжкого вреда здоровью. Через три года и шесть месяцев он вышел и почти сразу решился на новое преступление.
Мужчина ограбил магазин для охотников и рыбаков. Ночью разбил окно, проник в помещение и начал «сметать» все что, попадалось под руку. Из магазина вор вынес две сумки с пневматическим оружием, оптикой, гильзами и другими товарами. Позже хозяин точки оценил ущерб в 158 тысяч рублей.
После задержания подозреваемый объяснил, что хотел быстро заработать после колонии. Но найти покупателей на краденные товары не получилось. В итоге один пневматический пистолет он обменял на мобильный телефон, еще два — подарил знакомым. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.
ПРИШЕЛ В АПТЕКУ В МАСКЕ И НАЧАЛ УГРОЖАТЬ.
После освобождения рецидивист переехал в Ростов-на-Дону. Здесь он снова оказался на скамье подсудимых.
Молодой человек надел медицинскую маску и пришел в аптеку. Сначала он вел себя как обычный покупатель: заказал лекарства, попросил посчитать стоимость. Когда женщина назвала сумму, посетитель просунул в окошко руку с предметом, похожим на гранату. Закричал сотруднице, что выдернет чеку, если та не отдаст ему выручку. Фармацевт объяснила: чтобы открыть ящик с деньгами, ей нужно пробить товар на определенную сумму.
Ответ налетчика не устроил. Он вытащил кассовый аппарат, отсоединил от него кабель и забрал денежный ящик. Покидая место преступления, преступник оставил «гранату» возле входа. Пригрозил, что, если сотрудница последует за ним, боеприпас взорвется.
Позже эксперты определили, что в руках у преступника был корпус от гранаты без взрывчатого вещества. Пустышка, которая не представляла опасности.
Суд признал мужчину виновным в разбое и снова отправил в колонию.
ПОДОЗРЕВАЮТ В УБИЙСТВЕ БЫВШЕЙ ДВУШКИ И ЕЕ МУЖЧИНЫ.
После очередного срока бывший заключенный познакомился с 25-летней ростовчанкой и съехался с ней. Но совместная жизнь вскоре перестала устраивать женщину. Она жаловалась близким, что бывший сожитель ревнивый и вспыльчивый.
Некоторое время назад ростовчанка познакомилась с 36-летним жителем одного из донских сел. Молодые люди друг другу понравились, и женщина рассталась с бывшим кавалером.
Правда обиженный сожитель отпускать бывшую пассию не хотел: преследовал и угрожал. По предварительным данным, ночью 24 апреля он ворвался в дом, где жила экс-возлюбленная с новым мужчиной. Ревнивец расправился с обоими и скрылся.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Официальной информации о его задержании пока не поступало.