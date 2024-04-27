СК завел еще одно дело после стрельбы в полицейского в Петербурге

Как сообщало ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в пятницу полицейский застрелил вооруженного мужчину, который ранил его коллегу. Инцидент произошел после прибытия бригады скорой помощи на вызов к мужчине. Врачей вызвала его мать, а медики для обеспечения безопасности вызвали сотрудников полиции. Когда медики пытались вывести пациента из квартиры, тот достал пистолет из-под одежды и выстрелил в полицейского, ранив его. В ответ второй полицейский применил табельное оружие, нападавший скончался. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, информировало ведомство.
«Также в настоящее время… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство фельдшера скорой помощи)», — говорится в сообщении.
Как уточняет ГСУСК по Петербургу, мужчина, которого впоследствии правомерно обезвредил сотрудник полиции, успел выстрелить трижды, ранив не только правоохранителя, но и фельдшера скорой помощи. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице.
Как отметили в городском главке СК, у нападавшего развилась депрессия из-за неудачных финансовых операций.
«По версии следствия, мужчина в 2023 году заработал на валютном рынке крупную сумму денежных средств, однако обналичить их не успел в связи с резким падением курсов. Для того, чтобы снова заработать, он взял в долг 80 тысяч долларов США под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке. В начале 2024 года биржевые курсы опустились, на фоне чего у мужчины началась депрессия», — рассказали в следственном ведомстве. После, отметили в ведомстве, мужчина решил покончить с собой.
Ранее ГСУСК сообщал, что мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевой.