СК завел еще одно дело после стрельбы в полицейского в Петербурге

«По версии следствия, мужчина в 2023 году заработал на валютном рынке крупную сумму денежных средств, однако обналичить их не успел в связи с резким падением курсов. Для того, чтобы снова заработать, он взял в долг 80 тысяч долларов США под залог квартиры, которые снова использовал на валютном рынке. В начале 2024 года биржевые курсы опустились, на фоне чего у мужчины началась депрессия», — рассказали в следственном ведомстве. После, отметили в ведомстве, мужчина решил покончить с собой.