В Уфе подвели итоги 29-го дня поиска пропавших подростков. Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, спасатели обследовали сегодня на катере 36 км береговой линии реки Белой. Никакой новой информации пока не появилось.
Напомним, как сообщал «Башинформ», в Уфе продолжаются поиски подростков: 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов вышли из дома 30 марта и не вернулись. Сотни людей в течение почти месяца делают всё возможное, чтобы найти двух друзей. С 22 апреля оперативный штаб «ЛизаАлерт» свернули, но на задачи будут ежедневно отправляться автономные группы.