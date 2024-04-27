Подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов задержали в Уральске

Мужчина был установлен и задержан 25 апреля в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Уральска.
«В настоящее время подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация не разглашается».
Напомним, 25 апреля, в Уральске в собственной квартире убили учительницу начальных классов Надежду Никитину. Тело педагога 1964 года рождения нашли с признаками насильственной смерти по месту ее проживания. Надежда Никитина 35 лет проработала в одной школе.