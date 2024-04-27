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Подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов задержали в Уральске

В Уральске полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве учительницы начальных классов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Западно-Казахстанской области.

Источник: mgorod.kz

Мужчина был установлен и задержан 25 апреля в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее судимый житель Уральска.

«В настоящее время подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация не разглашается».

говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 25 апреля, в Уральске в собственной квартире убили учительницу начальных классов Надежду Никитину. Тело педагога 1964 года рождения нашли с признаками насильственной смерти по месту ее проживания. Надежда Никитина 35 лет проработала в одной школе.