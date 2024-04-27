Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик загорелся на ходу в Самарской области 27 апреля

В Самарской области пожарные-спасатели тушили загоревшийся во время движения грузовик.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В субботу, 27 апреля 2024 года, вечером в Самарской области во время движения загорелось транспортное средство. ЧП произошло на территории Исаклинского района.

— Пожарные-спасатели работали на месте ДТП, где на ходу произошло возгорание грузовика. Был подан один ручной пожарный ствол. К счастью, никто не пострадал, — сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

На месте происшествия работали также сотрудники территориальной ГИБДД. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

Напомним, также 27 апреля в Самарской области произошло столкновение большегруза Hyundai и легкового автомобиля Daewoo Nexia. На месте происшествия погиб 33-летний водитель легковушки.