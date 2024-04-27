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Крупный пожар разгорелся в Алатау

27 апреля в городе Алатау Илийского района, в селе Куйган, загорелся частный жилой дом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, предварительная площадь пожара составила 160 кв. м.

«Пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

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