Крупный пожар разгорелся в Алатау

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, предварительная площадь пожара составила 160 кв. м.
«Пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
27 апреля в городе Алатау Илийского района, в селе Куйган, загорелся частный жилой дом, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы МЧС РК, предварительная площадь пожара составила 160 кв. м.
«Пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.