Басманный суд арестовал продюсера агентства Reuters Габова

Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении обвиняемого Габова Константина Васильевича», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Габов принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный LIVE».
Габов заключён под стражу на срок до 27 июня.
В 2021 году RT рассказывал, что продакшн-команда «Навальный LIVE» ведёт эфиры из трёх студий — в Тбилиси, Берлине и Вильнюсе.