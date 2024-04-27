Арестован бывший подчиненный Тимура Иванова

Об аресте 51-летнего Антона Филатова в Басманном суде Москвы ходатайствовал следователь Следственного комитета России, в производстве которого находится возбужденное на днях уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Необходимость отправить фигуранта под арест была обоснована тем, что, оставаясь на свободе, Антон Филатов может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства своей противоправной деятельности. Доводы адвокатов о том, что ничего подобного их подзащитный делать не намерен, судья Тимур Вахрамеев воспринял скептически и отправил подследственного в СИЗО на два месяца.