Арестован бывший подчиненный Тимура Иванова

Об аресте 51-летнего Антона Филатова в Басманном суде Москвы ходатайствовал следователь Следственного комитета России, в производстве которого находится возбужденное на днях уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Необходимость отправить фигуранта под арест была обоснована тем, что, оставаясь на свободе, Антон Филатов может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства своей противоправной деятельности. Доводы адвокатов о том, что ничего подобного их подзащитный делать не намерен, судья Тимур Вахрамеев воспринял скептически и отправил подследственного в СИЗО на два месяца.
Растрату какой именно суммы и в какой структуре совершил Антон Филатов, следствие пока не разглашает.
О Филатове известно, что с 2002-го по 2010 год он занимал руководящие должности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России, а затем на два года уходил в коммерцию.
В 2012 году, по некоторым данным, был назначен советником заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова. В 2013 году, когда последний стал руководителем АО «Оборонстрой», перешел на руководящие должности в подведомственные Минобороны предприятия и Антон Филатов. В частности, он работал в АО «1470 УМТО», АО «Спецтранслизинг» и ООО «Оборонлогистика».
Отметим, что последняя организация по распоряжению правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года стала единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2019—2020 годах закупок работ и услуг, связанных с доставкой войск и грузов в Арктическую зону России и на Дальний Восток.
Не менее любопытен и тот факт, что в ноябре 2018 года тогдашний руководитель «Оборонлогистики» Антон Филатов оказался под домашним арестом по делу об особо крупной растрате.
Речь в деле шла о закупках для нужд военного ведомства. Отметим, что тогда избранную Басманным судом фигуранту меру пресечения помимо адвокатов обжаловала и Генпрокуратура. Более того, надзор настаивал, что у следствия вообще отсутствовали основания для привлечения Антона Филатова к уголовной ответственности.
Чем завершилось расследование возбужденного ГСУ СКР 30 марта 2016 года уголовного дела, неизвестно, но претензии к Антону Филатову тогда были сняты. А 19 августа 2020 года он стал руководителем АО «Спецтранслизинг», расположенного, кстати, в соседнем с ООО «Оборонлогистика» здании в Москве на Гончарной улице.
В «Оборонлогистике» «Ъ» заявили, что у них в офисе никаких следственных действий, связанных с их бывшим руководителем Филатовым, не было. Связаться с представителями «Спецтранслизинга» не удалось. Защита Антона Филатова выдвинутые против него обвинения комментировать не стала.