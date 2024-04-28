После схода снега в Подмосковье нашли около десятка БПЛА

Тем временем в немецком издании Bild появился материал о том, что в скором времени Украина собирается применить дальнобойные беспилотники, которые могут ударить по стратегически важным точкам Урала и Заполярья — например, военные базы в Мурманской области, в том числе аэродром Оленья, где базируются бомбардировщики Ту-95МС.