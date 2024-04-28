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После схода снега в Подмосковье нашли около десятка БПЛА

В лесах Московской области после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников. Об этом в субботу, 27 апреля, рассказало Главное управление региональной безопасности региона (ГУРБ МО).

Источник: РИА "Новости"

Ведомство обнародовало памятку на случай подобных находок. Гражданам, которые нашли такой «подснежник», следует отойти от БПЛА на расстояние не менее сотни метров, не используя вблизи дрона радиоаппаратуру, мобильные телефоны и GPS. Нельзя трогать беспилотник и осуществлять с ним любые действия.

Отойдя на безопасное расстояние, нужно сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Граждан призывают сохранять бдительность и осторожность.

Ранее министру обороны Сергею Шойгу на полигоне продемонстрировали новое стрелковое оружие, созданное для борьбы беспилотниками противника с учетом опыта СВО. Эксперт в области стрелкового оружия Евгений Балабас рассказал, какие образцы могут повысить эффективность уничтожения дронов.

Тем временем в немецком издании Bild появился материал о том, что в скором времени Украина собирается применить дальнобойные беспилотники, которые могут ударить по стратегически важным точкам Урала и Заполярья — например, военные базы в Мурманской области, в том числе аэродром Оленья, где базируются бомбардировщики Ту-95МС.