Над Брянской областью сбито пять беспилотников

Три БПЛА сбиты над Выгоничским районом, по одному — над Трубчевским районом и Стародубским муниципальным округом, написал господин Богомаз в Telegram. При атаке применялись беспилотники самолетного типа. По данным Минобороны, попытки атаки были предприняты в 23:00 и 23:15.