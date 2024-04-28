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Над Брянской областью сбито пять беспилотников

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили пять беспилотников над Брянской областью, сообщили губернатор Александр Богомаз и Минобороны РФ. Никто не пострадал, разрушений нет.

Источник: РИА "Новости"

Три БПЛА сбиты над Выгоничским районом, по одному — над Трубчевским районом и Стародубским муниципальным округом, написал господин Богомаз в Telegram. При атаке применялись беспилотники самолетного типа. По данным Минобороны, попытки атаки были предприняты в 23:00 и 23:15.

Брянская область часто подвергается обстрелам и атакам беспилотниками на фоне российской военной операции. Так, поздно вечером 27 апреля было обстреляно село Новые Юрковичи Климовского района. Повреждены трактор, бульдозер и легковой автомобиль. В регионе повышен уровень террористической опасности, действует средний уровень реагирования.