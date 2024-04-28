Харви Вайнштейн госпитализирован в Нью-Йорке

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке. Адвокат Артур Айдала сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Ранее на этой неделе суд отменил один из приговоров в отношении Вайнштейна, но он по-прежнему отбывает срок лишения свободы по другому приговору.