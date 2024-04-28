«Его проверили и отправили в “Бельвью”. У него много проблем. Он проходит всевозможные анализы. В плане здоровья у него что-то вроде крушения поезда», — сказал Айдала Associated Press.
Харви Вайнштейн госпитализирован в Нью-Йорке
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке. Адвокат Артур Айдала сообщил, что у него проблемы со здоровьем. Ранее на этой неделе суд отменил один из приговоров в отношении Вайнштейна, но он по-прежнему отбывает срок лишения свободы по другому приговору.