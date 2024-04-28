Депутат Рады, экс-генпрокурор Украины и две украинские телеведущие переобъявлены в розыск

Кроме того, в базу МВД внесены бывший генеральный прокурор Украины Ярема и бизнесмен Куршутов. В особых приметах последнего также указано, что он имеет гражданство РФ. Также в базе есть карточки о переобъявлении в розыск по уголовным статьям украинского командира добровольческого госпиталя Друзенко, телеведущих Соколовой (включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Мосейчук. В правоохранительных органах ТАСС отметили, что в отношении этих лиц возбуждены новые уголовные дела. При этом статью собеседник агентства не уточнил.