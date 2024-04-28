Депутат Рады, экс-генпрокурор Украины и две украинские телеведущие переобъявлены в розыск

«Гончаренко Алексей Алексеевич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется. Кроме того, в карточке в особых приметах отмечается, что Гончаренко переобъявлен в розыск.
Кроме того, в базу МВД внесены бывший генеральный прокурор Украины Ярема и бизнесмен Куршутов. В особых приметах последнего также указано, что он имеет гражданство РФ. Также в базе есть карточки о переобъявлении в розыск по уголовным статьям украинского командира добровольческого госпиталя Друзенко, телеведущих Соколовой (включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Мосейчук. В правоохранительных органах ТАСС отметили, что в отношении этих лиц возбуждены новые уголовные дела. При этом статью собеседник агентства не уточнил.
В СК ранее сообщили, что уголовные дела в отношении депутата Гончаренко, Яремы, Куршутова, призывавших к убийству российских государственных деятелей, направлены для передачи в суд и заочного осуждения. Кроме того, в суд направлены уголовные дела в отношении Друзенко, призывавшего применять насилие в отношении пленных российских военнослужащих, депутата Рады Парасюка и его отца, осуществивших нападение на здание консульства РФ во Львове в 2016 году, а также телеведущих Соколовой и Мосейчук, призывающих к убийству русских.
Ранее Яреме были предъявлены заочные обвинения за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках. Кроме того, СК в марте прошлого года возбуждал уголовные дела в отношении Друзенко и Мосейчук по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).