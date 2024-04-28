В Приморье задержали четырех участников перестрелки

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали четырех участников перестрелки в приморском Дальнегорске, где пострадали три человека, сообщает региональное СУ СК РФ.
Инцидент произошёл 26 апреля в Дальнегорске около ДК «Химик». Прокуратура Приморья сообщала, что в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в больницу. По информации краевого следственного комитета, пострадавших госпитализировали. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.
«При содействии сотрудников УМВД России по Приморскому краю задержаны четверо участников произошедшего вооруженного конфликта. Двое подозреваемых допрошены следователями регионального СК», — говорится в сообщении.
По месту жительства фигурантов проведены обыски, изъяты орудия преступления.
В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.