В Приморье задержали четырех участников перестрелки

Инцидент произошёл 26 апреля в Дальнегорске около ДК «Химик». Прокуратура Приморья сообщала, что в результате конфликта огнестрельные ранения получили трое мужчин, они были доставлены в больницу. По информации краевого следственного комитета, пострадавших госпитализировали. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.