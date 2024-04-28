68-летняя пенсионерка организовала финансовую пирамиду

В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
«По имеющимся данным, организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. Половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая погашать задолженность перед кредитными организациями. Оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов».
В течение первых месяцев фигуранты сами вносили платежи от имени клиентов, в некоторых случаях даже полностью погашали взятые ими обязательства. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась.
«По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка миллиарда рублей. В отношении подозреваемых следователем следственного управления УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ».
Проведено 28 обысков, во время которых изъяты деньги, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 дорогостоящих машин.