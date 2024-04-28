Вместе с музыкантами «Коррозии металла» задержаны 40 посетителей клуба

Музыкант неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2002 году в отношении господина Троицкого было возбуждено уголовное дело о возбуждении национальной ненависти. Об итогах расследования не сообщалось. В 2015 году его приговорили к штрафу в 150 тыс. руб. по уголовному делу об исполнении песни, которая была признана экстремистской. В 2016-м музыкант был приговорен в Черногории к 10 месяцам тюрьмы за поджог (он сбежал из страны). В 2019 году лидеру «Коррозии металла» назначили административный штраф в 2 тыс. руб. за демонстрацию нацистской символики. В конце января 2024-го господин Троицкий был задержан полицией за распитие водки на премьере фильма «Брат-3» в кинотеатре «Октябрь». Лидер группы называл произошедшее «перформансом с десятью бутылками водки».