В Приморье за сутки четверо детей пострадали в ДТП

В Приморье за прошедшие сутки зарегистрировали 45 ДТП, в которых пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Приморья».
«Автоаварии, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры, произошли в городах Большой Камень, Партизанск и Владивосток», — рассказали в Госатоинспекции.
Так, в городе Большой-Камень 35-летняя женщина не уступила машине Subaru Forester, которая выезжала со второстепенной дороги, и столкнулась с Nissan. В результате аварии травмы получили пассажиры Subaru Forester — взрослая женщина и 11-летняя девочка.
А в Партизанске в ДТП пострадал 10-летний мальчик. 44-летний водитель Toyota Ractis при обгоне не справился с управлением и съехал с дороги, в результате аварии машина опрокинулась. Помимо ребенка, травмы получила 45-летняя женщина, которая ехала на пассажирском месте.
По фактам ДТП проводятся проверки.