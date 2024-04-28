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В Приморье за сутки четверо детей пострадали в ДТП

Всего за сутки в автоавариях пострадали 11 человек.

Источник: Соцсети

В Приморье за прошедшие сутки зарегистрировали 45 ДТП, в которых пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Приморья».

«Автоаварии, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры, произошли в городах Большой Камень, Партизанск и Владивосток», — рассказали в Госатоинспекции.

Так, в городе Большой-Камень 35-летняя женщина не уступила машине Subaru Forester, которая выезжала со второстепенной дороги, и столкнулась с Nissan. В результате аварии травмы получили пассажиры Subaru Forester — взрослая женщина и 11-летняя девочка.

А в Партизанске в ДТП пострадал 10-летний мальчик. 44-летний водитель Toyota Ractis при обгоне не справился с управлением и съехал с дороги, в результате аварии машина опрокинулась. Помимо ребенка, травмы получила 45-летняя женщина, которая ехала на пассажирском месте.

По фактам ДТП проводятся проверки.