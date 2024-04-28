В Приморье за сутки четверо детей пострадали в ДТП

А в Партизанске в ДТП пострадал 10-летний мальчик. 44-летний водитель Toyota Ractis при обгоне не справился с управлением и съехал с дороги, в результате аварии машина опрокинулась. Помимо ребенка, травмы получила 45-летняя женщина, которая ехала на пассажирском месте.