Западная группировка ВС России поразила три подразделения ВСУ

Были атакованы 66-й механизированная, 77-й аэромобильная бригады ВСУ и 103-й батальон территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка.
«Выполнено огневое поражение свыше 290 объектов ВСУ», — сказал он в беседе с ТАСС, отметив, что за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 50 военнослужащих.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также склад с моторными лодками на правом берегу Днепра. В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской Федерации нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» на правом берегу Днепра, контролируемом украинскими войсками.
Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Сайт KP.RU в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.