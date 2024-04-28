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Западная группировка ВС России поразила три подразделения ВСУ

Российские военные при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трем подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: Комсомольская правда

Были атакованы 66-й механизированная, 77-й аэромобильная бригады ВСУ и 103-й батальон территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка.

«Выполнено огневое поражение свыше 290 объектов ВСУ», — сказал он в беседе с ТАСС, отметив, что за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 50 военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также склад с моторными лодками на правом берегу Днепра. В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской Федерации нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» на правом берегу Днепра, контролируемом украинскими войсками.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Сайт KP.RU в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.