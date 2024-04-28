В Волгоградской области проводили в последний путь участника СВО Павла Щелочкова

Он погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО.
Павел вел активный образ жизни, занимался спортом, у него было множество друзей, и он готов был всегда выручить товарища, сообщила «Волгоградская правда.ру» со ссылкой на информацию Верхнебузиновской средней школы.
Он начал свою службу в Воздушно-десантных войсках, после чего в 2012 году заключил контракт и стал снайпером отдельной разведывательной роты.
Добровольно отправившись в зону боевых действий, Павел Щелочков с гордостью исполнял свой воинский долг, служа наводчиком-оператором танка. Боец героически погиб 2 марта 2024 года.
Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни военнослужащего.