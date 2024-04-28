В Перми при капремонте дома похитили свыше 1 миллиона рублей

В ходе проверки установлено, что управляющая компания заключила с подрядчиком контракт на установку и наладку оборудования индивидуального теплового пункта в доме № 10 по улице Е. Ярославского. Однако, позже в рамках состоявшего решения суда, указанные работы вновь вошли в список обязательных для исполнения в части капремонта дома. И в 2021 году организации повторно оформили документы на проведение этих работ, получив со спецсчета свыше 1 млн рублей.