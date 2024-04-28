Замруководителя омского управления по вопросам миграции обвинили во взятке

В омском Следкоме сообщили о заведение уголовного дела по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий» в отношении 38-летнего замруководителя миграционной службы.
По версии следствия, чиновник за вознаграждение выдал несколько разрешений на временное пребывание в стране, игнорируя требования законодательства.
Сейчас он под стражей — мера пресечения избрана на 2 месяца.
На рабочем месте подозреваемого идут обыски, следствию предстоит установить причастных лиц и обстоятельства происшедшего.
Ранее мы писали, что силовики провели обыски в «Омскоблводопроводе» из-за дела о махинациях на 10 млн рублей.