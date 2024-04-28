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Замруководителя омского управления по вопросам миграции обвинили во взятке

Чиновник под стражей, в его кабинете идет обыск.

Источник: Комсомольская правда

В омском Следкоме сообщили о заведение уголовного дела по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий» в отношении 38-летнего замруководителя миграционной службы.

По версии следствия, чиновник за вознаграждение выдал несколько разрешений на временное пребывание в стране, игнорируя требования законодательства.

Сейчас он под стражей — мера пресечения избрана на 2 месяца.

На рабочем месте подозреваемого идут обыски, следствию предстоит установить причастных лиц и обстоятельства происшедшего.

Ранее мы писали, что силовики провели обыски в «Омскоблводопроводе» из-за дела о махинациях на 10 млн рублей.