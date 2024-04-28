Из-за костра в восточной части красноярского Татышева вспыхнула трава

Пожар зафиксировали накануне днем. Сухая трава горела в восточной части острова.
«Благодаря слаженной работе наших сотрудников и пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня. Специалисты убеждены, что это намеренный поджог сухой травы», — сообщили в пресс-службе Татышев-парка.
Мэр Красноярска Владислав Логинов отметил, что это был уже не первый пожар на острове. Основная причина их возникновения — разведение костров, что категорически запрещено.
«Просим наших неравнодушных гостей: если вы стали свидетелями намеренных действий, которые могут привести к пожару, незамедлительно сообщать об этом в полицию или сотрудникам парка по телефону: 204−12−02», — призвали представители парка.
«Для профилактики пожаров ведём окоску опасных участков, устройство минерализованных полос. Тем не менее 10 ландшафтных возгораний с начала сезона произошло в нашем городе. Благодаря оперативному реагированию пламя потушили. Уважаемые красноярцы, начались длинные выходные. Многие поедут на дачные участки, будут отдыхать на природе. Прошу вас не жечь сухую траву, не оставлять мусор. Устраивать пикники только в оборудованных местах и быть предельно внимательными с огнём. Давайте будем беречь себя, близких и своё имущество!», — призвал глава города.