Из-за костра в восточной части красноярского Татышева вспыхнула трава

«Для профилактики пожаров ведём окоску опасных участков, устройство минерализованных полос. Тем не менее 10 ландшафтных возгораний с начала сезона произошло в нашем городе. Благодаря оперативному реагированию пламя потушили. Уважаемые красноярцы, начались длинные выходные. Многие поедут на дачные участки, будут отдыхать на природе. Прошу вас не жечь сухую траву, не оставлять мусор. Устраивать пикники только в оборудованных местах и быть предельно внимательными с огнём. Давайте будем беречь себя, близких и своё имущество!», — призвал глава города.