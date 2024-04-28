Почти 2 млн рублей отдала учитель русского языка из Омска лже-сотруднику Центробанка

В Омске к полицейским обратилась педагог одной из городских школ. 56-летняя женщина стала жертвой мошенников.
К омским полицейским обратилась учитель русского языка и литературы одной из городских школ. 56-летняя женщина сообщила, что стала жертвой кибермошенников.
«Педагог рассказала, что через мессенджер ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка России. Незнакомка сообщила, что на имя учителя мошенники пытаются оформить кредит, поэтому ей необходимо провести несколько операций по счетам», — сообщили в областной прокуратуре.
В общей сложности омичка перевела мошенникам более 1,8 млн рублей своих сбережений. По данному факту возбуждено уголовное дело, аферистов ищут.
В ведомстве сообщили, что с начала года правоохранительные органы зарегистрировали 1761 хищение, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (1 945). Ущерб по уголовным делам превысил 448 (316,5) млн рублей.