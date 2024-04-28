Почти 2 млн рублей отдала учитель русского языка из Омска лже-сотруднику Центробанка

«Педагог рассказала, что через мессенджер ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником Центрального банка России. Незнакомка сообщила, что на имя учителя мошенники пытаются оформить кредит, поэтому ей необходимо провести несколько операций по счетам», — сообщили в областной прокуратуре.