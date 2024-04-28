Полицейские разыскивают 78-летнего пенсионера в Иркутске

Известно, что пропавший ушел из дачного дома, расположенного в СНТ «Дружба» Иркутского района около 13 часов накануне, 28 марта, и до сих пор не вернулся. В последний раз пенсионера видели в Сверловском округе Иркутска. Владимир Башун следовал из Октябрьского округа, пересек мост через Ангару и свернул в район Затона.