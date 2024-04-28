Полицейские разыскивают 78-летнего пенсионера в Иркутске

Сотрудники полиции Иркутска ведут розыск 78-летнего Владимира Башуна. С заявлением о розыске в дежурную часть полиции обратился его сын. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Известно, что пропавший ушел из дачного дома, расположенного в СНТ «Дружба» Иркутского района около 13 часов накануне, 28 марта, и до сих пор не вернулся. В последний раз пенсионера видели в Сверловском округе Иркутска. Владимир Башун следовал из Октябрьского округа, пересек мост через Ангару и свернул в район Затона.
Отмечается, что мужчина может иметь проблемы с памятью. У пропавшего нет с собой сотового телефона.
Граждан, что-либо знающих о возможном местонахождении пропавшего, оперативники просят сообщить в полицию по телефонам: 21−26−26 или 02 (102 с мобильного), либо по номеру телефона добровольческого отряда «111.62» — 89249911162.