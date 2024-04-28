Житель Хабаровска пойдет под суд за куплю-продажу «Золотой Звезды» Героя СССР

Напомним, осенью 2022 года сотрудники Центральной таможни Москвы, отработали оперативную информацию из Хабаровска и обнаружили в бандероли, отправленной в Эстонию, государственную награду — «Золотую звезду» с № 3038. Позднее выяснилось, что в сентябре 1943 года звание Героя Советского Союза было присвоено лейтенанту Петру Марьясову за форсирование Днепра.
Следователи Управления на транспорте МВД России по ДФО установили, что медаль «Золотая Звезда» приобрел на рынке хабаровчанин, который затем разместил объявление о продаже награды в интернете на одном из специализированных сайтов. Он указал, что медаль является копией и установил цену 380 тысяч рублей. Продавец нашел покупателя в Эстонии, получил оплату и отправил ему госнаграду почтой, замаскировав под новогоднюю игрушку.
В ходе следствия было проведено множество специализированных экспертиз, в том числе устанавливающих подлинность «Золотой звезды». Сотрудники УТ МВД России по ДФО отправили десятки запросов, чтобы найти родственников Петра Марьясова. Внук Героя Советского Союза Илья Марьясов объяснил, что после смерти деда награды хранились у его жены в Ялте, но в 1994 году главная из них пропала при переезде. «Золотая Звезда» была возвращена семье.
Уголовное дело, возбужденное по статьям «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», а также «Контрабанда культурных ценностей», рассмотрит суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.