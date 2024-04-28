Житель Хабаровска пойдет под суд за куплю-продажу «Золотой Звезды» Героя СССР

Следователи Управления на транспорте МВД России по ДФО установили, что медаль «Золотая Звезда» приобрел на рынке хабаровчанин, который затем разместил объявление о продаже награды в интернете на одном из специализированных сайтов. Он указал, что медаль является копией и установил цену 380 тысяч рублей. Продавец нашел покупателя в Эстонии, получил оплату и отправил ему госнаграду почтой, замаскировав под новогоднюю игрушку.