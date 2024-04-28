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На автодороге Красноярск-Енисейск в ДТП погиб 17-летний студент

Трагедия произошла накануне, 27 апреля. Молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

На автодороге Красноярск-Енисейск 27 апреля в ДТП погиб 17-летний студент.

Трагедия произошла вечером на 270 км автодороги Красноярск-Енисейск.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД установлено, что погибший ехал на заднем сиденье автомобиля «Тойота Креста», управлял которым 18-летний водитель.

Он не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на опору ЛЭП.

В результате ДТП 17-летний молодой человек, который не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм скончался на месте. Двое других пассажиров: девушка 2005 г.р., и парень 2006 г.р., — с травмами госпитализированы в больницу.

Как было установлено дорожными полицейскими, ребята — студенты из Лесосибирска, они ехали домой на выходные.

Водитель был трезвым во момент ДТП, а вот стаж вождения составляет всего 1,5 месяца.

На дорогах из-за невнимательности водителей и не соблюдения ПДД часто случаются трагедии.