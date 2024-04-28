Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске моторная лодка врезалась в швартовую бочку — есть погибшие

Моторная лодка с двумя пассажирами врезалась в швартовую бочку.

Источник: Соцсети

В произошедшем разбираются сотрудники транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось около 23 часов 27 апреля на реке Иртыш. В Омске, напротив Самарского острова, моторная лодка с двумя пассажирами врезалась в швартовую бочку.

«В результате происшествия пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины события устанавливаются», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. Кроме того, транспортный прокурор контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следователями.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура проведет проверку из-за загоревшихся нефтепродуктов в Омске.