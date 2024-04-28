В Омске моторная лодка врезалась в швартовую бочку — есть погибшие

В произошедшем разбираются сотрудники транспортной прокуратуры.
Происшествие случилось около 23 часов 27 апреля на реке Иртыш. В Омске, напротив Самарского острова, моторная лодка с двумя пассажирами врезалась в швартовую бочку.
«В результате происшествия пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины события устанавливаются», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. Кроме того, транспортный прокурор контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следователями.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура проведет проверку из-за загоревшихся нефтепродуктов в Омске.