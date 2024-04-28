В Уфе 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Вчера, 27 апреля, около 18:00 41-летняя женщина за рулем автомобиля Opel Astra на Демском шоссе сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.