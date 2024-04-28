Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля

Вчера, 27 апреля, около 18:00 41-летняя женщина за рулем автомобиля Opel Astra на Демском шоссе сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В результате аварии подросток получил различные травмы. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили. Предварительно, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящих автомобилей.

По факту ДТП начато разбирательство.