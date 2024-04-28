На Айских притёсах разбилась девочка

По её данным, близкие девочки 2009 года рождения вели поиски с 26 апреля.
Тело девочки обнаружили вчера в районе Айских притёсов под стометровой отвесной скалой. Как отмечают в поисково-спасательной службе, данное место находится в стороне от туристических стоянок и труднодоступно.
Для поднятия тела пришлось вызывать спасателей, так как достичь узкого и каменистого места можно было только по воде. Погибшую подняли с помощью спинального щита и альпинистского снаряжения.
Тело было передано полиции. Сейчас выяснением всех обстоятельств трагедии занимаются сотрудники следственного комитета.