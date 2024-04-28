Силовики накрыли колл-центр телефонных мошенников в Новосибирске

Злоумышленники уверяли людей, что им необходимо перевести деньги за дополнительные услуги, например, страховку или доставку документов на дом. Обмануть удалось 5 человек (от 21 до 64 лет), проживающих в Нефтекамске, Калининграде, Луганске, а также Ставропольском и Пермском краях. По данным правоохранителей, ущерб составил 320 тысяч рублей.