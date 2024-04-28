Силовики накрыли колл-центр телефонных мошенников в Новосибирске

Правоохранители раскрыли группу дистанционных мошенников, которые открыли колл-центр «кредитных организаций» в Октябрьском районе. Подозреваемые выманили 320 тысяч у жителей разных городов страны. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
По предварительной информации, 29-летний мужчина и трое его знакомых (30−35 лет) арендовали офис в Октябрьском районе Новосибирска и открыли колл-центр. Они нелегально получили доступ к базе финансовых организаций и начали обзванивать граждан, которые оставили заявки на кредит.
Злоумышленники уверяли людей, что им необходимо перевести деньги за дополнительные услуги, например, страховку или доставку документов на дом. Обмануть удалось 5 человек (от 21 до 64 лет), проживающих в Нефтекамске, Калининграде, Луганске, а также Ставропольском и Пермском краях. По данным правоохранителей, ущерб составил 320 тысяч рублей.
Все четверо «сотрудников кредитных организаций» задержаны, он дали признательные показания. Фигурантов уголовного дела посадили под домашний арест.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске разыскивают мошенницу, которая представляется сотрудником полиции.