Возле клуба в Екатеринбурге произошла массовая драка

Это не первая массовая драка за последнее время. Ночью 21 апреля на улице Радищева толпа напала на молодого человека, который ждал такси. Он не только оказался избит, но и получил выстрел в ногу. В полиции уже опросили всех участников, а травматический пистолет, из которого стреляли, изъят.