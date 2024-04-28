Возле клуба в Екатеринбурге произошла массовая драка

В Екатеринбурге произошла массовая драка. Толпа молодых людей устроила потасовку ранним утром 28 апреля. Инцидент случился возле одного из популярных ночных клубов города.
Очевидцы драки сняли ее на видео. На кадрах видно, около 10-ти человек дерутся и убегают друг от друга. На место ЧП приехали полицейские.
— Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции № 7. Сотрудники патрульно-постовой службы пресекли нарушение общественного порядка и не допустили дальнейшего распространения конфликта. В настоящее время службой участковых уполномоченных устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное решение, — прокомментировали «КП-Екатеринбург» инцидент в пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу.
Это не первая массовая драка за последнее время. Ночью 21 апреля на улице Радищева толпа напала на молодого человека, который ждал такси. Он не только оказался избит, но и получил выстрел в ногу. В полиции уже опросили всех участников, а травматический пистолет, из которого стреляли, изъят.