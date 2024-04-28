Национальный музей истории Молдовы закрыт из-за страшного ДТП, в который попали почти все сотрудники: Сообщаем подробности

В выходные, 27 и 28 апреля, Национальный музей истории Молдовы закрыт, из-за страшного ДТП.
Сообщаем подробности ДТП в Каушанском районе, — в аварии пострадали сотрудники музея, многим понадобилась медицинская помощь.
Авария произошла 26 апреля недалеко от села Григорьевка. На дороге лоб в лоб столкнулись легковушка и автобус с пассажирами. В результате столкновения автобус перевернулся на обочине.
По данным Инспектората полиции Каушан, в автобусе, которым управлял 56-летний мужчина, находились 46 пассажиров. 29-и из них понадобилась медицинская помощь. Водитель легковушки, 48-летний мужчина, погиб на месте. Причиной аварии, согласно предварительным данным, стал небезопасный обгон.
В автобусе находились сотрудники Национального музея истории Молдовы. Они возвращались с экскурсии. В связи с этим 27 и 28 апреля музей закрыт.