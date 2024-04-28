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Еще один омич перевел мошенникам 2 миллиона рублей

Всего за смену правоохранителям поступило 21 заявление на телефонных мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Житель Омска стал перевел телефонным мошенникам более 1,8 млн рублей. Правоохранители разыскивают афериста.

В омский отдел полиции № 4 обратился 37-летний житель Ленинского округа. Пообщавшись по телефону с «сотрудником банка», убедившим его в необходимости защитить сбережения от мошенников, омич перевел на «безопасный» счет незнакомца более 1,8 миллиона рублей.

В полиции ищут злоумышленника и направили запросы с банки и операторам сотовой связи.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, только в течение одной дежурной смены поступило 21 заявление от горожан, которые стали жертвами дистанционного мошенничества.