Еще один омич перевел мошенникам 2 миллиона рублей

Житель Омска стал перевел телефонным мошенникам более 1,8 млн рублей. Правоохранители разыскивают афериста.
В омский отдел полиции № 4 обратился 37-летний житель Ленинского округа. Пообщавшись по телефону с «сотрудником банка», убедившим его в необходимости защитить сбережения от мошенников, омич перевел на «безопасный» счет незнакомца более 1,8 миллиона рублей.
В полиции ищут злоумышленника и направили запросы с банки и операторам сотовой связи.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, только в течение одной дежурной смены поступило 21 заявление от горожан, которые стали жертвами дистанционного мошенничества.