Еще один омич перевел мошенникам 2 миллиона рублей

В омский отдел полиции № 4 обратился 37-летний житель Ленинского округа. Пообщавшись по телефону с «сотрудником банка», убедившим его в необходимости защитить сбережения от мошенников, омич перевел на «безопасный» счет незнакомца более 1,8 миллиона рублей.