За изготовление и сбыт психотропов осудили членов ОПГ в Павлодаре

«С февраля по март 2022 года ее участники организованной орудовали на территории Павлодара и Павлодарской области. Обнаружено и изъято множество пакетов и свертков наркотических, психотропных веществ, “эфедрона” и “мефедрона” общим весом более пяти килограммов. Суд назначил всем участникам организованной преступной группы наказания в виде лишения свободы от 10 до 17 лет с конфискацией имущества. Г. по ст. 262 ч. 2 УК оправдан за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения, признано за ним право на реабилитацию и возмещение вреда, причинённого в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности по ст. 262 ч. 2 УК», — дополнили в СМУС области.