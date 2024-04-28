За изготовление и сбыт психотропов осудили членов ОПГ в Павлодаре

«Рассмотрено уголовное дело в отношении организованной группы из девяти человек по факту незаконного изготовления, хранения и перевозки в целях сбыта психотропных веществ и их аналогов в крупном и особо крупном размерах, посредством использования электронных информационных ресурсов (ч. 2 ст. 262, ч. 4 ст. 297), а также в отношении одного из участников ОПГ по факту незаконного хранение без цели сбыта, для личного употребления наркотических средств (ч. 2 ст. 296 УК)», — сообщили в специализированном межрайонном уголовном суде Павлодарской области в воскресенье.
Известно, что в 2021 году руководитель группы привлёк в качестве исполнителей М., Ә., Н., А., К. Е., Т., Г., К. Д., Р. ОПГ действовала на территории Астаны и Павлодарской области.
«С февраля по март 2022 года ее участники организованной орудовали на территории Павлодара и Павлодарской области. Обнаружено и изъято множество пакетов и свертков наркотических, психотропных веществ, “эфедрона” и “мефедрона” общим весом более пяти килограммов. Суд назначил всем участникам организованной преступной группы наказания в виде лишения свободы от 10 до 17 лет с конфискацией имущества. Г. по ст. 262 ч. 2 УК оправдан за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения, признано за ним право на реабилитацию и возмещение вреда, причинённого в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности по ст. 262 ч. 2 УК», — дополнили в СМУС области.
Приговор в законную силу не вступил.