На музыкантов группы «Коррозия металла» составили протоколы

До этого появилась информация о задержании группы в клубе Нижнего Новгорода. По данным журналистов, посетителей клуба заставили лечь на пол, а тех, кто делал это слишком медленно, избивали. В числе пострадавших оказалась директор «Коррозии» Мария Рунова, у которой после случившегося диагностировали сотрясение. Кроме того, ушиб пальца получил один из организаторов мероприятия.