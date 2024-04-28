На СВО погиб военнослужащий Алекандр Чугаев из Пермского края

Военнослужащий Александр Чугаев из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Кудымкарского округа.
Александр родился в 1974 году в деревне Мечкор. В 1992 году поступил в Воронежскую высшую школу МВД России. После вернулся в Кудымкар, где занимал должности дежурного пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при ОВД Кудымкара, замначальника госбезопасности дорожного движения УВД Коми-Пермяцкого округа.
С 2004 года был замначальника отдела вневедомственной охраны при Унечском РОВД УВД Брянской области. После вновь вернулся в Кудымкар, став помощником начальника дежурной части-оперативный дежурный дежурной части ОВД по округу. В 2013 году стал начальником смены дежурной части отдела МВД «Кудымкарский».
В 2014 году Александр Чугаев на протяжении шести месяцев находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона РФ.
«Александр Иванович прослужил в органах внутренних дел более 22 лет, в 2015 году в звании майора полиции вышел на заслуженный отдых», — уточняют в администрации Кудымкарского округа.
Коллеги отзываются о нём как об ответственном и исполнительном сотруднике, который строго относился к соблюдению общественного порядка. Александр Чугаев имел множество наград, в том числе — «За отличие в службе» 3-х степеней.
Последние годы он был директором ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие», а затем отправился на СВО.
Жизнь Александра оборвалась 21 апреля: он скончался после тяжёлого ранения, которое получил в ходе спецоперации.
«Александр Иванович до конца оставался самоотверженным воином и верным воинской присяге. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и в памяти всех, кто его знал», — говорит в сообщении администрации округа.
Прощание с ним состоится 29 апреля в Кудымкаре.