На Кубани в аварии с участием «Тойоты» погиб водитель скутера «Омакс»

По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем легкового автомобиля врезался в движущийся попутно скутер, которым управлял 44-летний житель. В итоге скутерист скончался на месте от полученных травм. Его пассажир выжил. Сейчас он находится в больницу Кропоткина.