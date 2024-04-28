На Кубани в аварии с участием «Тойоты» погиб водитель скутера «Омакс»

ДТП произошло на 59-м километре трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.
По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем легкового автомобиля врезался в движущийся попутно скутер, которым управлял 44-летний житель. В итоге скутерист скончался на месте от полученных травм. Его пассажир выжил. Сейчас он находится в больницу Кропоткина.
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в том числе личности погибшего и пострадавшего.
Напомним, в Краснодарском крае в лобовом ДТП погиб один человек и пятеро пострадали. Авария произошла в Каневском районе. Известно, что умерла 54-летняя пассажирка.