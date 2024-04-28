Кимаковский сообщил о нахождении в Авдеевке захоронений мирных жителей со следами пыток

ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — сказал советник.
Он уточнил, что, судя по характеру таких захоронений, все они были сделаны в спешке.
Ранее в оперативных службах ДНР сообщили ТАСС, что всего в Авдеевке были обезврежены десятки тыс. боеприпасов.