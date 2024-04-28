Кимаковский сообщил о нахождении в Авдеевке захоронений мирных жителей со следами пыток

«В процессе разминирования Авдеевки были найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — сказал советник.