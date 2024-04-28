От самолетов Boeing в полете продолжают отваливаться части корпуса

Инцидент стал еще одним в череде подобных, происходящих с самолетами Boeing. Например, в начале января 2024 года у нового самолета 737 MAX 9 в полете оторвалась дверная заглушка. А в апреле похожая ситуация произошла с самолетом, который должен был вылететь из Денвера в Хьюстон. При взлете крышка двигателя пассажирского Boeing 737−800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась и ударилась о закрылок.