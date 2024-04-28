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От самолетов Boeing в полете продолжают отваливаться части корпуса

Дверь аварийного выхода «отделилась» от корпуса самолета рейса Delta Airlines, что побудило лайнер экстренно вернуться в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает CBS.

Источник: Смартпресс

Рейс 520 в Лос-Анджелес вылетел из аэропорта Кеннеди в пятницу утром. По данным ФАУ, он вернулся обратно после того, как экипаж сообщил "о вибрации.

Экипаж заметил световой индикатор, связанный с аварийным выходом на правом крыле, и услышал звук, доносившийся из-за правого крыла, сообщила компания Delta.

Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и направились обратно, благополучно приземлившись.

Траектория полета рейса Delta 520, на котором 26 апреля 2024 года произошла авария.

«После того, как самолет благополучно приземлился и направился к воротам, было замечено, что дверь аварийного выхода отвалилась от самолета», — говорится в сообщении Delta.

Сейчас самолет выведен из эксплуатации и проходит оценку.

На борту находились 176 пассажиров и семь членов экипажа. Пассажиры смогли продолжить путешествие на другом самолете.

Инцидент стал еще одним в череде подобных, происходящих с самолетами Boeing. Например, в начале января 2024 года у нового самолета 737 MAX 9 в полете оторвалась дверная заглушка. А в апреле похожая ситуация произошла с самолетом, который должен был вылететь из Денвера в Хьюстон. При взлете крышка двигателя пассажирского Boeing 737−800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась и ударилась о закрылок.