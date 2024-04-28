От самолетов Boeing в полете продолжают отваливаться части корпуса

Рейс 520 в Лос-Анджелес вылетел из аэропорта Кеннеди в пятницу утром. По данным ФАУ, он вернулся обратно после того, как экипаж сообщил "о вибрации.
Экипаж заметил световой индикатор, связанный с аварийным выходом на правом крыле, и услышал звук, доносившийся из-за правого крыла, сообщила компания Delta.
Пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и направились обратно, благополучно приземлившись.
Траектория полета рейса Delta 520, на котором 26 апреля 2024 года произошла авария.
«После того, как самолет благополучно приземлился и направился к воротам, было замечено, что дверь аварийного выхода отвалилась от самолета», — говорится в сообщении Delta.
Сейчас самолет выведен из эксплуатации и проходит оценку.
На борту находились 176 пассажиров и семь членов экипажа. Пассажиры смогли продолжить путешествие на другом самолете.
Инцидент стал еще одним в череде подобных, происходящих с самолетами Boeing. Например, в начале января 2024 года у нового самолета 737 MAX 9 в полете оторвалась дверная заглушка. А в апреле похожая ситуация произошла с самолетом, который должен был вылететь из Денвера в Хьюстон. При взлете крышка двигателя пассажирского Boeing 737−800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась и ударилась о закрылок.