МВД задержало организатора интернет-наркошопа

По его словам, оперативники получили информацию о том, что 34-летний брестчанин выращивает у себя дома наркосодержащие растения. Кроме того, он организовал в теневом сегменте интернета магазин по продаже наркотиков.
Мужчина также распределял крупные партии «товара» среди сбытчиков для распространения через закладки.
При обыске в квартире фигуранта и в тайниках обнаружена марихуана, растения рода канабис и другие психотропные вещества.
В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
«Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы», — уточнили в МВД.
Напомним, что неделей ранее оптового наркозакладчика задержали силовики в Витебской области.
Уроженец Новолукомля в лесном массиве Могилевской области забрал свыше 800 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, которое должен был разделить на части и разложить в лесопарковых зонах Витебска и Орши.
В качестве максимального наказание ему грозит также до 15 лет лишения свободы.