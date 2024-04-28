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МВД задержало организатора интернет-наркошопа

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Сотрудники наркоконтроля Брестчины при силовой поддержке ОМОНа задержали жителя областного центра, об этом рассказал заместитель начальника УНиПТЛ УВД области Александр Шумко.

Источник: Sputnik.by

По его словам, оперативники получили информацию о том, что 34-летний брестчанин выращивает у себя дома наркосодержащие растения. Кроме того, он организовал в теневом сегменте интернета магазин по продаже наркотиков.

Мужчина также распределял крупные партии «товара» среди сбытчиков для распространения через закладки.

При обыске в квартире фигуранта и в тайниках обнаружена марихуана, растения рода канабис и другие психотропные вещества.

В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

«Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы», — уточнили в МВД.

Напомним, что неделей ранее оптового наркозакладчика задержали силовики в Витебской области.

Уроженец Новолукомля в лесном массиве Могилевской области забрал свыше 800 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, которое должен был разделить на части и разложить в лесопарковых зонах Витебска и Орши.

В качестве максимального наказание ему грозит также до 15 лет лишения свободы.