Женщину убили на глазах у детей в Караганде: полиция задержала ее бывшего мужа

"Старшей дочери 16, сыну — 14, именно он позвонил в тот вечер в полицию, пытаясь защитить мать после угроз отца убить всех и себя. Приехал наряд полиции, двое полицейских, которые приняли заявление, — даже будучи свидетелями угроз и скандала, его нетрезвого состояния они не сделали ровным счетом ничего!