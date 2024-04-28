Женщину убили на глазах у детей в Караганде: полиция задержала ее бывшего мужа

Об убийстве женщины на своей странице в Instagram написал родственник погибшей, правозащитник и общественник Серик Беркамалов.
По его словам, 52-летняя Гульмира была в разводе более 10 лет, но все эти годы бывший супруг преследовал ее. Сообщается, что женщина неоднократно обращалась в полицию.
Трагедия случилась вечером 25 апреля. Отмечается, что сначала между бывшими супругами произошла ссора.
"Старшей дочери 16, сыну — 14, именно он позвонил в тот вечер в полицию, пытаясь защитить мать после угроз отца убить всех и себя. Приехал наряд полиции, двое полицейских, которые приняли заявление, — даже будучи свидетелями угроз и скандала, его нетрезвого состояния они не сделали ровным счетом ничего!
Уехали, оставив в опасности женщину и детей наедине с абьюзером.
Через два часа Балтабай хладнокровно зарезал Гульмиру и убежал из квартиры. Чудом только не пострадали дети, они тут же вызвали полицию и скорую", — заявил Беркамалов.
При этом, по словам правозащитника, скорая приехала к пациентке больше чем через 20 минут. За это время к дому уже прибыли полицейские, которые задержали подозреваемого на улице. Мужчина ждал их во дворе.
«Преступник и не думал скрываться, соседи говорят, чуть ли не сам вышел им навстречу. Вместо жесткого задержания его ждала сигарета от участкового», — пишет автор публикации.
Также, по его словам, детям погибшей вызвался помочь брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды. Он организовал для них бесплатную психологическую и юридическую помощь.
Публикацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В ведомстве сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные мероприятия.
"Необходимо отметить, что супруги были в разводе, но проживали вместе. Последний вызов полиции был более двух лет назад в январе 2022 года.
В день убийства 25 апреля в 18:30 в полицию обратилась дочь с жалобой на родителей, которые громко выясняют отношения по поводу финансовых проблем. На момент прибытия полиции супруги пили чай. От супруги требований о выселении мужа не поступило.
В отношении мужчины был составлен административный протокол, вынесено защитное предписание и уведомление о явке в суд. Со слов соседей, конфликтов, скандалов раньше не было", — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.