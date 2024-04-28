В Башкирии утонул турист из Перми

— Как выяснилось позже, группа не была официально зарегистрирована, — отметили в госкомитете. — Настоятельно рекомендуем туристам ответственно подходить к подготовке сплава и соблюдать правила безопасности. Сплав весной по горным рекам всегда связан с риском для жизни.