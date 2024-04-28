В Башкирии утонул турист из Перми

В Белорецком районе во время сплава утонул 56-летний турист из Перми. Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС.
Трагедия произошла в селе Искушта, где по реке Лемеза сплавлялась группа из 14 человек. Мужчина, который находился на четырехместном катамаране, не удержался и упал в воду.
Туристы извлекли его из воды и доставили на берег. Они попытались самостоятельно реанимировать пострадавшего, но он скончался.
— Как выяснилось позже, группа не была официально зарегистрирована, — отметили в госкомитете. — Настоятельно рекомендуем туристам ответственно подходить к подготовке сплава и соблюдать правила безопасности. Сплав весной по горным рекам всегда связан с риском для жизни.