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Житель Ростовской области расстрелял автомобиль с людьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апр — РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, который, по версии следствия, расстрелял автомобиль с людьми на дороге в Цимлянском районе Ростовской области, девушка скончалась, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.

Источник: © РИА Новости

«По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь на грунтовой дороге, вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая», — рассказал он.

С огнестрельными ранениями девушку доставили в больницу, где она скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура области организовала проверку.

СК