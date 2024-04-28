Житель Ростовской области расстрелял автомобиль с людьми

«По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый, находясь на грунтовой дороге, вблизи сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая», — рассказал он.