На Южном Урале с рельсов сошли шесть гружёных вагонов

В результате происшествия задержек движения и пострадавших нет. Причины схода вагонов устанавливаются.
— В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал уполномоченный дежурный транспортный прокурор, — прокомментировали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. — Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Несколько дней назад в Челябинской области с поезда сняли буйного пассажира. Мужчина распивал в вагоне алкоголь, а когда на него за это составляли протокол, начал угрожать полицейскому и набросился на него с кулаками. На дебошира возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.