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На Южном Урале с рельсов сошли шесть гружёных вагонов

В Златоусте на подъездном железнодорожном пути компании «Златмаш» при выполнении манёвров с рельс сошли шесть вагонов с металлопрокатом. Один из них опрокинулся. На место происшествия выехал транспортный прокурор.

Источник: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В результате происшествия задержек движения и пострадавших нет. Причины схода вагонов устанавливаются.

— В целях координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал уполномоченный дежурный транспортный прокурор, — прокомментировали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. — Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Несколько дней назад в Челябинской области с поезда сняли буйного пассажира. Мужчина распивал в вагоне алкоголь, а когда на него за это составляли протокол, начал угрожать полицейскому и набросился на него с кулаками. На дебошира возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.