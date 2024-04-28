На Южном Урале с рельсов сошли шесть гружёных вагонов

Несколько дней назад в Челябинской области с поезда сняли буйного пассажира. Мужчина распивал в вагоне алкоголь, а когда на него за это составляли протокол, начал угрожать полицейскому и набросился на него с кулаками. На дебошира возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.